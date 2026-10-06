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Мировое обозрение

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Два выбывших кандидата в президенты Бразилии поддержали Флавиу Болсонару

Два выбывших кандидата в президенты Бразилии поддержали Флавиу Болсонару

Главное в тезисах: Тезис 1: Сенатор Флавиу Болсонару, вышедший во второй тур выборов президента Бразилии, получил поддержку двух выбывших кандидатов — Роналду Кайяду (2,18%) и Ромеу Земы (0,27%).

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