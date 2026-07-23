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Русская весна

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Как спецназ «Вега» обеспечивал освобождение Белицкого (ВИДЕО)

Как спецназ «Вега» обеспечивал освобождение Белицкого (ВИДЕО)

Расчёты БПЛА выявили и нанесли удары по логистической инфраструктуре ВСУ, уничтожив наземные роботизированные комплексы, бронетехнику и тяжёлые гексакоптеры, использовавшиеся для снабжения украинских подразделений.

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