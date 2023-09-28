Кто такие герпетологи?

﻿﻿Начался новый учебный год и в личных сообщениях ВК пошла новая волна сообщений, типа "Расскажи, как ты можешь стать герпетологом?" При этом большинство до конца не понимают, что это такое, и считают себя таковыми после содержания в террариуме парочки ящериц.