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Кто такие герпетологи?

Кто такие герпетологи?

﻿﻿Начался новый учебный год и в личных сообщениях ВК пошла новая волна сообщений, типа "Расскажи, как ты можешь стать герпетологом?" При этом большинство до конца не понимают, что это такое, и считают себя таковыми после содержания в террариуме парочки ящериц.

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