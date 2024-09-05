Новосибирцев предупредили об опасных симптомах нового штамма коронавируса FliRT

В конце лета начали расти показатели заболеваемости коронавирусом в России.Врач Роман Иванов предупредил жителей Новосибирска об опасных симптомах нового штамма коронавируса FliRT, который набирает обороты с конца лета.
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