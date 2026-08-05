Уроженца Москвы осудили на 3,5 года за оправдание теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего уроженца Москвы Давида Назарова к трём годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма и реабилитации нацизма.
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