На Украине сгорел дом митрополита УПЦ

Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщается в Telegram-канале украинского общественного движения «Миряне».
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