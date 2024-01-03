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На Украине сгорел дом митрополита УПЦ

На Украине сгорел дом митрополита УПЦ

Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщается в Telegram-канале украинского общественного движения «Миряне».

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