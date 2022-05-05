Чудовище с зелеными глазами

В раннем детстве Ирине кто-то сказал, что она болезненно ревнива. Именно «кто-то», потому что до сих пор Ирина не может вспомнить, реальный это был человек, или мысль, родившаяся в ее собственной голове и породившая проблемы во взрослой жизни.