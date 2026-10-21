Каждый раз, когда я собираюсь в новую поездку, передо мной встаёт один и тот же вопрос: как лучше знакомиться с незнакомым городом — довериться профессионалам или отправиться в свободное плавание? Судя по свежим данным, большинство путешественников в России склоняются к первому варианту, хотя самостоятельный подход тоже находит своих поклонников.
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