Каждый раз, когда я собираюсь в новую поездку, передо мной встаёт один и тот же вопрос: как лучше знакомиться с незнакомым городом — довериться профессионалам или отправиться в свободное плавание? Судя по свежим данным, большинство путешественников в России склоняются к первому варианту, хотя самостоятельный подход тоже находит своих поклонников.