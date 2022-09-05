Президент США Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий

Президент США Джо Байден выступил с речью перед американцами, она была приурочена ко Дню труда. Он рассказал о своих контактах с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых обсудил с коллегой ситуацию с демократией в мире, сообщило РИА «Новости».