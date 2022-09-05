360

162 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Этого испанского фашиста, лживого русофоба и тупицу Борреля - РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!Глава МИД РФ Лавр...
  • Странник
    да терпите дальше...они этим и пользуются, терпилы же все стерпят.......Захарова....может уже лучше молчать, а то уже...Представитель МИД...
  • Ольга Ушакова
    А вот интересно в 1939 году кто осуждал или выступал против завоевания Гитлером Европы??? Или всем европейцам хотелос...Глава евродиплома...

Президент США Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий

Президент США Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий

Президент США Джо Байден выступил с речью перед американцами, она была приурочена ко Дню труда. Он рассказал о своих контактах с лидером Китая Си Цзиньпином, в ходе которых обсудил с коллегой ситуацию с демократией в мире, сообщило РИА «Новости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх