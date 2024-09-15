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Салливан подтвердил, что Байден встретится с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Салливан подтвердил, что Байден встретится с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что хозяин Белого дома Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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