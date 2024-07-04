Преподавателю английского языка вынесут приговор на чистом русском

Бывший доцент Морского института Севастополя обвиняется в получении взятки в крупном размере. За полгода она обогатилась на 440 000 рублей, не проверяя знания английского языка у студентов-заочников, но тщательно пересчитывая суммы взяток перед тем, как поставить «пять».
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