Преподавателю английского языка вынесут приговор на чистом русском

Бывший доцент Морского института Севастополя обвиняется в получении взятки в крупном размере. За полгода она обогатилась на 440 000 рублей, не проверяя знания английского языка у студентов-заочников, но тщательно пересчитывая суммы взяток перед тем, как поставить «пять».