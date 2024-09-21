Алаудинов заявил, что Россию вряд ли можно напугать

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россию уже вряд ли чем-то можно напугать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, говоря о попытках президента Украины Владимира Зеленского добиться разрешения на удары вглубь российской территории.