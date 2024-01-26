Миллеровский винзавод в 2023 году победил в нескольких российских и международных конкурсах

Миллеровский винзавод входит в группу компаний «АбрауДюрсо». Здесь производят вино из сырья, выращенного в виноградарском хозяйстве «Ведерники», расположенном в Константиновском районе Ростовской области.
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