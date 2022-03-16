Экипажи истребителей ЮВО в Армении выполнили командирские полеты

В командирских полетах был задействован только руководящий состав авиационных подразделений, совершенствующий методику выполнения полётных заданий в целях последующего обучения молодых лётчиков.
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