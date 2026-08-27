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Военное обозрение

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Какие возможные варианты завершения СВО

Какие возможные варианты завершения СВО

Остановить спровоцированный Западом конфликт на украинском плацдарме возможно разными методами, такими как мирные переговоры, разгром Украины на поле боя, свержение правящего режима пророссийскими силами, развал украинской государственности.

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