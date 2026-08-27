Остановить спровоцированный Западом конфликт на украинском плацдарме возможно разными методами, такими как мирные переговоры, разгром Украины на поле боя, свержение правящего режима пророссийскими силами, развал украинской государственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии