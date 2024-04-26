Вторая бомба под Дугина

Ольга Каширина

И все-таки зачем нам ополчаться на РГГУ, Ильина и Дугина. ну и, что Ильин нападал на большевиков, так не только он на них нападал. Они что? Были святыми и никаких пробелов в их революционных взглядах не было? Почитайте литературу того времени. Это было еще то время, когда крайности в существовании государства и народа были очевидны. И зачем нам заниматься сейчас призывами к этим крайностям? Философия - наука свободная и капризная и не терпит оболванивая со времен древней Греции. Так что не надо повторять в нашем государстве ошибок крайнего большевизма. Это опасно. Всегда найдутся те, которые с удовольствием дадут яд Сократу.