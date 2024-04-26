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Вторая бомба под Дугина

Вторая бомба под Дугина

Кто стоит за спиной «московских студентов», атаковавших русского философа Андрей Соколов    Недавно студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) устроили громкий протест – выступили с петицией «против учебно-научного центра имени Ивана Ильина».

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Комментарии
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Ольга Каширина
И все-таки зачем нам ополчаться на  РГГУ, Ильина и Дугина. ну и, что Ильин нападал на большевиков, так не только он на них нападал.  Они что? Были святыми и никаких  пробелов  в их революционных взглядах не  было? Почитайте литературу того времени. Это было еще  то время, когда   крайности в существовании государства и народа  были  очевидны. И зачем нам  заниматься сейчас  призывами к этим крайностям?  Философия - наука свободная и капризная и  не терпит   оболванивая со времен   древней Греции.   Так что не надо  повторять  в нашем  государстве ошибок   крайнего большевизма.  Это опасно.  Всегда найдутся   те, которые с удовольствием   дадут яд Сократу.
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16 час.
Виктор Рыбаков
Только новых опричников и чисток нам не хватало!
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15 час.
Андрей ПандовРихтер
Но чистка ИФРАН нужна
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15 час.

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