Кто стоит за спиной «московских студентов», атаковавших русского философа Андрей Соколов Недавно студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) устроили громкий протест – выступили с петицией «против учебно-научного центра имени Ивана Ильина».
Вторая бомба под Дугина
Комментарии
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Ольга Каширина
И все-таки зачем нам ополчаться на РГГУ, Ильина и Дугина. ну и, что Ильин нападал на большевиков, так не только он на них нападал. Они что? Были святыми и никаких пробелов в их революционных взглядах не было? Почитайте литературу того времени. Это было еще то время, когда крайности в существовании государства и народа были очевидны. И зачем нам заниматься сейчас призывами к этим крайностям? Философия - наука свободная и капризная и не терпит оболванивая со времен древней Греции. Так что не надо повторять в нашем государстве ошибок крайнего большевизма. Это опасно. Всегда найдутся те, которые с удовольствием дадут яд Сократу.
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16 час.
Виктор Рыбаков
Только новых опричников и чисток нам не хватало!
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15 час.
Андрей ПандовРихтер
Но чистка ИФРАН нужна
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15 час.
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