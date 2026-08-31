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Газета.ру

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Мантуров: к 2030 году российский автопром станет на 80% технологически независимым

Мантуров: к 2030 году российский автопром станет на 80% технологически независимым

Первый вице-премьер России Денис Мантуров на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным озвучил целевые показатели технологической независимости отечественного автопрома, сообщает ТАСС.

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