В День пожарной охраны России 30 апреля пригодятся оригинальные поздравления и открытки Дарья ПивненкоПрофессиональный праздник — День пожарной охраны Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 30 апреля, является важным событием для всех работников пожарной службы.
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