В День пожарной охраны России 30 апреля пригодятся оригинальные поздравления и открытки Дарья ПивненкоПрофессиональный праздник — День пожарной охраны Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 30 апреля, является важным событием для всех работников пожарной службы.