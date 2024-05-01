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Политолог Мартынов: НАТО ищут виновного в провале Украины в конфликте с РФ

Политолог Мартынов: НАТО ищут виновного в провале Украины в конфликте с РФ

Страны НАТО начали искать виновного в приближающемся провале Украины в спецоперации. Об этом заявил политолог и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Пятым каналом.

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