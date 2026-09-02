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В США оценили угрозу НАТО со стороны России

В США оценили угрозу НАТО со стороны России

Угроза НАТО со стороны России оценивается как низкая. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

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