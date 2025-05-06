Фигуру Петра Краснова поднимают на щит пособники Киева — профессор ЮФУ

Фигуру нацистского пособника, белоказачьего атамана Петра Краснова поднимают на щит, люди, которые воюют с Россией с оружием в руках, заявил руководитель Центра восточнославянских исследований Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Максим Васьков, 6 мая в комментарии телеканалу «Дон24».
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