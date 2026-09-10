Жители Симферополя заметили резкое улучшение со светом

Почему в Крыму перестали действовать общие графики отключений света? Какие районы Крыма до сих пор страдают от регулярных перебоев? Что изменилось после 28 августа в сообщениях об ударах по энергетике? И что может изменить ситуацию с электроснабжением к концу 2026 года? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.