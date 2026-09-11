Пугачёва и Галкин создали компанию по недвижимости на Кипре

У Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* обнаружился кипрский бизнес. Компании Omnitotal и Omnideal, зарегистрированные в феврале 2025 года, занимаются управлением недвижимостью.
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