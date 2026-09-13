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Царьград

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Пенсии до 77 396 рублей получат россияне со стажем 45 лет

Пенсии до 77 396 рублей получат россияне со стажем 45 лет

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов представил прогноз, согласно которому к концу 2027 года максимальный размер страховой пенсии по старости способен превысить отметку в 77 тысяч рублей.

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