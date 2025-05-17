Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +23°, дождь• Севастополь: +20°, дождь• Ялта: +19°, дождь• Алушта: +20°, дождь• Евпатория: +19°, дождь• Саки: +20°, дождь• Бахчисарай: +22°, дождь• Джанкой: +23°, дождь• Судак: +18°, облачно• Феодосия: +18°, облачно• Керч.
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