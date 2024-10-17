В Астраханской области отправили под суд двух сельчан, избивших до смерти знакомого из-за подозрения в краже

В последствие инициатор разборки обнаружил пропажу у себя дома. Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
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