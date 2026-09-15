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Россия сократила поставки в Турцию на 10,4 %: что стоит за цифрами

Россия сократила поставки в Турцию на 10,4 %: что стоит за цифрами

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Россия в январе – июле 2026 года транспортировала по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 11,4 млрд кубометров природного газа.

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