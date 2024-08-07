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Заноза в боку Байдена: политолог заявил, что против Риттера сфабрикуют дело

Заноза в боку Байдена: политолог заявил, что против Риттера сфабрикуют дело

ТАСС/Елена Афонина Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет в беседе с РЕН ТВ заявил, что обыски в доме у бывшего офицера морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера напрямую связаны с политикой.

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