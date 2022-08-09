Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова примет «Карабах», «Динамо» Киев в гостях у «Штурма», ПСВ против «Монако» Головина

ПСВ сыграет с «Монако» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова будет противостоять азербайджанскому «Карабаху», а киевское «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом» на выезде.
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