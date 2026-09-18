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Ростех

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«Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21

«Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку 90 самолетов МС-21

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку и послепродажное обслуживание отечественных авиалайнеров МС-21 подписан сегодня в Москве.

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