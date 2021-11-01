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Грейдер на севере Карелии ночью потушили добровольцы

Бойцы пожарной дружины в Райконкоски остановили охвативший спецтехнику огонь Ночью 1 ноября в 01 час 16 минут на пульт Единой службы спасения-01 Суоярвского района поступило сообщение о том, что в поселке Райконкоски горит автогрейдер ДЗ-122А.

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