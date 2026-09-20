В Челябинской области за два дня выборов явка достигла 36,64%

В Челябинской области продолжается голосование на выборах в Государственную думу. Третий день работы избирательных участков стартовал 20 сентября, и выразить свою позицию можно до восьми часов вечера.
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