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У украинцев забирают мебель и посуду, кому Минюст усложнил жизнь: "Деньги могут списать автоматически"

У украинцев забирают мебель и посуду, кому Минюст усложнил жизнь: "Деньги могут списать автоматически"

Украинские банки продолжают совершенствовать систему взимания денег с должников. При этом, как выяснилось, наказать нерадивых плательщиков могут не только деньгами По данным статистики, украинцы выплачивают долги едва ли не хуже всех в Европе.

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