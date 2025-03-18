Премьера новой "Белоснежки" обернулась скандалом из-за политики

Актрисы Галь Гадот и Рэйчел Зеглер столкнулись с большими трудностями в выстраивании личных отношений на съемочной площадке новой "Белоснежки и семь гномов", премьера которой должна состояться в ближайшие дни.
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