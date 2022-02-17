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ISVEST

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5 советов для безопасности женщин-водителей

5 советов для безопасности женщин-водителей

Боковые зеркала. Проверьте их положение, так как в автошколах они всегда находятся на высоте лобового стекла, что довольно опасно.

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