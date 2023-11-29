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Все команды Ла Лиги забили в одном туре впервые с 1960 года

«Мальорка» и «Кадис» встречаются в перенесенном матче 13-го тура Ла Лиги. Команды обменялись голами в первом тайме.

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