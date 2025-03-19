В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя Овсянниковым

В Лондоне началось судебное разбирательство в отношении экс-руководителя Севастополя Дмитрия Овсянникова, его супруги и брата, обвиняемых в обходе санкционных ограничений и легализации незаконно полученных средств.
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