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Гололедица и дожди ожидаются в Москве

Гололедица и дожди ожидаются в Москве

Московский департамент транспорта в среду, 8 января, сообщает о скором изменении погодных условий. В столице может образоваться гололедица, так как в течение дня ожидается дождь и понижение температуры до отметки ниже нуля.

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