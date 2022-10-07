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Политолог заявил, что Зеленский призывает мир к термоядерной войне

Политолог заявил, что Зеленский призывает мир к термоядерной войне

скриншот видео Президент Украины Владимир Зеленский толкает мир к термоядерной войне. Такое заявление в беседе с "Известиями" сделал политолог Андрей Кошкин после слов украинского лидера о необходимости нанести "превентивный удар по России".

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