В селе Гридино в Карелии остается риск повторных возгораний

Огонь уничтожил почти два десятка строений и это еще может быть не конец. О риске повторных возгораний и возможного нового распространения очагов открытого пламени сообщили сегодня в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
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