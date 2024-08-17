Депутат Гаврилов: большое дерево должно быть на расстоянии 4 метров от забора

Согласно нормам, жилой дом должен располагаться не ближе 3 метров от забора. Это расстояние обусловлено необходимостью обеспечить достаточный доступ света и воздуха, а также соблюсти противопожарные нормы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии