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Депутат Гаврилов: большое дерево должно быть на расстоянии 4 метров от забора

Депутат Гаврилов: большое дерево должно быть на расстоянии 4 метров от забора

Согласно нормам, жилой дом должен располагаться не ближе 3 метров от забора. Это расстояние обусловлено необходимостью обеспечить достаточный доступ света и воздуха, а также соблюсти противопожарные нормы.

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