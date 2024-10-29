Фашистское государство в России невозможно — Кургинян

Гитлер — это фигура омерзительная, сатаническая, но его нельзя назвать глупцом. Даже Гителр не стал бы строить в России фашистское государство, заявил политолог, философ, главный режиссер «Театра на досках» Сергей Кургинян 21 октября в эфире программы «Эмпатия Манучи».