В Уссурийске Приморского края состоялся митинг-концерт «Za мир без нацизма»

В Уссурийске Приморского края состоялся митинг-концерт «Za мир без нацизма»

Мероприятие было организовано с участием военнослужащих воинских частей Уссурийского гарнизона, артистов драматического театра Восточного военного округа, творческих коллективов региона.

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