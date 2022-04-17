В Уссурийске Приморского края состоялся митинг-концерт «Za мир без нацизма»

Мероприятие было организовано с участием военнослужащих воинских частей Уссурийского гарнизона, артистов драматического театра Восточного военного округа, творческих коллективов региона.
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