Жители 14 районов Петербурга и области с 2 июня останутся без горячей воды. Причина - гидравлические испытания.
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Жители 14 районов Петербурга и области с 2 июня останутся без горячей воды. Причина - гидравлические испытания.