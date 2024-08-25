Двое мигрантов попали в больницу после резни у ресторана на бульваре Красных Зорь. С ножевыми оттуда уехали граждане Таджикистана и Узбекистана, а в отделение забрали азербайджанца.
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Двое мигрантов попали в больницу после резни у ресторана на бульваре Красных Зорь. С ножевыми оттуда уехали граждане Таджикистана и Узбекистана, а в отделение забрали азербайджанца.