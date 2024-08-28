В России пообещали помочь Африке с электроэнергией

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. На Международном Муниципальном Форуме БРИКС, прошедшем 28 августа в Москве, эксперты и бизнесмены обсудили перспективы реализации энергетических проектов в Африке и роль России в этом процессе.
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