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Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5

Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5

Больше 90% спроса приходится всего на одну модель Продажи новых автомобилей Mazda в России за первые девять месяцев 2026 года выросли на 512% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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