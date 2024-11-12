Мужчина купил дом с бункером и не ожидал, что сосед потребует свободный доступ в него

Некоторым людям повезло с соседями, но не автору этой истории. Переехав в новый дом с бункером, мужчина столкнулся с соседями, которые посягают на личное пространство, ожидая, что смогут иметь свободный доступ к бункеру.
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