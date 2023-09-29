Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области: Детали от губернатора

Роман Старовойт рассказал о причинах возникшего пожара на подстанцииГубернатор Курской области Роман Старовойт сегодня утром сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил 2 взрывных устройства на подстанцию, расположенную в слободе Белой Беловского района.
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