Убившего трех подруг под Москвой экс-полицейского экстрадировали в РФ

Бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Светланы Филанович и ее подруг – сестер Ирины Хант и Натальи Казыльской под Москвой, экстрадировали из Вьетнама в Россию.