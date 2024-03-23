Убившего трех подруг под Москвой экс-полицейского экстрадировали в РФ

Бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Борзых, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Светланы Филанович и ее подруг – сестер Ирины Хант и Натальи Казыльской под Москвой, экстрадировали из Вьетнама в Россию.
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